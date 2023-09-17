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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCD837/11, SCD837/12. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
Ce tetină Natural Response se potriveşte cel mai bine bebeluşului meu?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?
Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?