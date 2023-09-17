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Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?

Curăţă şi dezinfectează toate componentele înainte de utilizare.

  1. Trage tetina prin inelul filetat.
  2. Asigură-te că tetina este trasă complet prin inelul filetat.
  3. Pune dispozitivul anticolici AirFree în biberon.
  4. Înşurubează inelul pentru a fixa capacul.
  5. Pune capacul pe biberon.
     

 

Dispozitivul anticolici AirFree şi biberonul Natural Response

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCD837/11, SCD837/12. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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