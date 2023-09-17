Asistenţă Philips Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?

Curăţă şi dezinfectează toate componentele înainte de utilizare.

Trage tetina prin inelul filetat. Asigură-te că tetina este trasă complet prin inelul filetat. Pune dispozitivul anticolici AirFree în biberon. Înşurubează inelul pentru a fixa capacul. Pune capacul pe biberon.



Pregătirea pentru hrănire şi poziţia corectă de hrănire Asigură-te că umpli tetina cu lapte întorcând biberonul (cu dispozitivul anticolici AirFree) cu capul în jos timp de câteva secunde. Întoarce apoi biberonul în poziţia de hrănire, cu dispozitivul anticolici AirFree îndreptat în sus, aliniat cu nasul bebeluşului.

