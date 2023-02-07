Asistenţă Philips Pot utiliza tetina Natural Response fără dispozitivul anticolici AirFree?

Da, poţi utiliza tetina Natural Response fără dispozitivul anticolici AirFree. Dispozitivul anticolici AirFree este conceput special pentru nou-născuţii cu vârsta mai mică de 4 luni. Dacă bebeluşul tău a crescut şi bea din biberon fără probleme, poţi folosi biberonul fără dispozitivul anticolici AirFree.



