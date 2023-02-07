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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCD837/12. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Pot utiliza tetina Natural Response cu biberonul Natural iniţial?
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
Ce tetină Natural Response se potriveşte cel mai bine bebeluşului meu?
Pot hrăni bebeluşul cu hrană consistentă cu tetina Natural Response?
Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?
De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?
De ce nu există nicio indicaţie de vârstă pe pachetele tetinelor Natural Response?
Cum se utilizează dispozitivul anticolici AirFree cu biberonul Avent Natural Response?
Pot utiliza tetina Natural Response fără dispozitivul anticolici AirFree?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Care sunt beneficiile tetinei Natural Response?