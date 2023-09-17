Asistenţă Philips Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?

Asamblează biberonul Natural Response, asigurându-te că tetina este trasă complet prin inelul filetat, aşa cum se arată în ilustraţia de mai jos. Dacă tetina nu este asamblată corect, laptele va curge în timpul hrănirii.



Introducerea dispozitivului anticolici AirFree Umple biberonul Philips Avent Natural Response cu lapte Dacă foloseşti formulă de lapte preparată, asigură-te că este complet dizolvată pentru a evita blocarea dispozitivului anticolici AirFree Introdu dispozitivul anticolici AirFree în biberon Trage tetina prin inelul filetat (pentru o montare uşoară, mişcă tetina în stânga şi în dreapta în timp ce o tragi în sus) Aşază inelul filetat şi tetina pe biberon cu dispozitivul anticolici AirFree

Sfat util: pictograma din partea de sus a dispozitivului anticolici AirFree îţi va arăta cum să poziţionezi dispozitivul AirFree în timpul hrănirii celui mic (vezi imaginea de mai jos).

pictograma din partea de sus a dispozitivului anticolici AirFree îţi va arăta cum să poziţionezi dispozitivul AirFree în timpul hrănirii celui mic (vezi imaginea de mai jos).