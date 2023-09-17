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Cum asamblez biberonul şi tetina Natural Response?

Asamblează biberonul Natural Response, asigurându-te că tetina este trasă complet prin inelul filetat, aşa cum se arată în ilustraţia de mai jos. Dacă tetina nu este asamblată corect, laptele va curge în timpul hrănirii.
 

Asamblarea tetinei Natural Response

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCD837/12. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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