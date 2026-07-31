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Pot hrăni bebeluşul cu hrană consistentă cu tetina Natural Response?

Da. Poţi utiliza tetinele Philips Avent Natural Response cu lichide mai groase, dar şi cu lapte. Aceste lichide mai groase includ formulă antiregurgitare (AR), lapte amestecat cu cereale, orez pentru bebeluşi, hrană pentru bebeluşi şi amestecuri de lapte, dar şi supe.

Deoarece lichidele mai groase curg mai încet, este posibil să ai nevoie de o tetină cu număr mai mare pentru a obţine un debit confortabil de hrănire pentru bebeluşul tău.

Pentru lichide mai groase, poţi utiliza tetina Natural Response numărul 6 („Hrană consistentă”), care este concepută special pentru a susţine hrănirea cu alimentele mai groase.

Tetinele Philips Avent Natural Response sunt disponibile în debite de la 1 la 5 în Statele Unite şi Canada şi de la 1 la 6 în alte ţări.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCD657/11 , SCD837/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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