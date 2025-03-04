Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?

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Tetinele Natural Response sunt concepute să arate şi să se simtă ca un sân. Cu toate acestea, numai tetinele Natural Response sunt concepute să se comporte ca un sân, eliberând lapte numai atunci când bebeluşul tău bea în mod activ.
Tetinele Philips Avent Natural Response sunt disponibile în debite de la 1 la 5 în Statele Unite şi Canada şi de la 1 la 6 în alte ţări. Dacă nu mai ai ambalajul, poţi recunoaşte tetinele după următoarele caracteristici:
Nu amesteca tetinele Natural cu cele Natural Response, deoarece acest lucru îl poate frustra pe bebeluş. Consultă ilustraţia de mai jos pentru a vedea ce tetină ai.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCD837/11. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›