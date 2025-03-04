Asistenţă Philips Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?

Tetinele Natural Response sunt concepute să arate şi să se simtă ca un sân. Cu toate acestea, numai tetinele Natural Response sunt concepute să se comporte ca un sân, eliberând lapte numai atunci când bebeluşul tău bea în mod activ.

Tetinele Philips Avent Natural Response sunt disponibile în debite de la 1 la 5 în Statele Unite şi Canada şi de la 1 la 6 în alte ţări. Dacă nu mai ai ambalajul, poţi recunoaşte tetinele după următoarele caracteristici:

Tetina are o fantă în formă de J pe vârf, în loc de un orificiu rotund.

Nu are un design spiralat la vârful tetinei.

Tetinele Natural au 3 numere afişate pe laterale; tetinele Natural Response au doar 1.

Nu amesteca tetinele Natural cu cele Natural Response, deoarece acest lucru îl poate frustra pe bebeluş. Consultă ilustraţia de mai jos pentru a vedea ce tetină ai.

Cauţi numărul de debit al tetinei? Pentru a găsi numărul de debit al tetinei, priveşte cu atenţie tetina. Tetinele anticolici au numărul debitului pe partea laterală a tetinei. Numerele de debit ale tetinei Natural şi Natural Response se pot vedea cel mai bine de sus.