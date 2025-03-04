Da. Tetina noastră Natural Response poate fi folosită cu toate biberoanele noastre Natural. Însă, odată ce ai introdus tetina Natural Response pentru bebeluşul tău, evită să foloseşti alternativ tetina Natural iniţială şi tetina Natural Response. Debitul şi sistemul de băut al tetinelor nu sunt aceleaşi şi pot deruta bebeluşul.