De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?

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Tetinele Natural Response se comportă mai mult ca un sân, astfel încât bebeluşul tău să poată bea, înghiţi şi respira în ritmul său natural. Laptele curge din tetină numai atunci când bebeluşul bea în mod activ. Bebeluşii care sunt obişnuiţi cu biberoanele cu debit liber vor trebui să se adapteze la noul stil de băut şi vor avea nevoie de timp pentru a trece la tetina Natural Response.
Majoritatea bebeluşilor sunt sensibili la schimbare, astfel încât poate fi nevoie de câteva încercări pentru a se adapta la un nou mod de hrănire. Când încerci să obişnuieşti bebeluşul cu un biberon nou, hrăneşte-l când este relaxat şi nu îi este foame. Dacă ai încercat să-l hrăneşti de câteva ori fără succes, ar putea fi un semn că bebeluşul tău are nevoie de o tetină diferită cu un alt debit.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCD838/30 , SCY903/81 , SCY906/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›