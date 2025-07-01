Asistenţă Philips De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?

Tetinele Natural Response se comportă mai mult ca un sân, astfel încât bebeluşul tău să poată bea, înghiţi şi respira în ritmul său natural. Laptele curge din tetină numai atunci când bebeluşul bea în mod activ. Bebeluşii care sunt obişnuiţi cu biberoanele cu debit liber vor trebui să se adapteze la noul stil de băut şi vor avea nevoie de timp pentru a trece la tetina Natural Response.

Majoritatea bebeluşilor sunt sensibili la schimbare, astfel încât poate fi nevoie de câteva încercări pentru a se adapta la un nou mod de hrănire. Când încerci să obişnuieşti bebeluşul cu un biberon nou, hrăneşte-l când este relaxat şi nu îi este foame. Dacă ai încercat să-l hrăneşti de câteva ori fără succes, ar putea fi un semn că bebeluşul tău are nevoie de o tetină diferită cu un alt debit.

Găsirea tetinei potrivite este importantă: Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea beneficia iniţial de tetina noastră „First Flow” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response.



Când trebuie să schimb tetinele? Încearcă o tetină Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau dacă pare frustrat. Treci la biberonul nostru original Natural de 2 oz (SCF039/17) cu tetina Natural T0 (SCF657/27) pentru o curgere mai uşoară dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 minute să bea 50 ml utilizând tetinele Natural Response. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un cadru medical.