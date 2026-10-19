Asistenţă Philips Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?

În mod normal, laptele curge de la sine la o tetină Natural iniţială, o tetină anticolici sau un biberon tradiţional. Prin urmare, se recomandă un debit mai mare al tetinei atunci când se trece la tetina Natural Response.

Permite-i bebeluşului tău să se familiarizeze cu noua tetină. Fii atentă la indiciile transmise de micuţul tău pentru a verifica dacă tetina trebuie schimbată. Tabelul de mai jos oferă recomandări de început privind debitul tetinei Natural Response. Vizionează videoclipul de mai jos pentru a afla mai multe despre indiciile pe care bebeluşul ţi le poate da în timpul hrănirii.

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