Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?

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În mod normal, laptele curge de la sine la o tetină Natural iniţială, o tetină anticolici sau un biberon tradiţional. Prin urmare, se recomandă un debit mai mare al tetinei atunci când se trece la tetina Natural Response.
Permite-i bebeluşului tău să se familiarizeze cu noua tetină. Fii atentă la indiciile transmise de micuţul tău pentru a verifica dacă tetina trebuie schimbată. Tabelul de mai jos oferă recomandări de început privind debitul tetinei Natural Response. Vizionează videoclipul de mai jos pentru a afla mai multe despre indiciile pe care bebeluşul ţi le poate da în timpul hrănirii.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCF039/17. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum pot face diferenţa între tetinele Natural şi Natural Response?
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