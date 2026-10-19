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Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?

În mod normal, laptele curge de la sine la o tetină Natural iniţială, o tetină anticolici sau un biberon tradiţional. Prin urmare, se recomandă un debit mai mare al tetinei atunci când se trece la tetina Natural Response.

Permite-i bebeluşului tău să se familiarizeze cu noua tetină. Fii atentă la indiciile transmise de micuţul tău pentru a verifica dacă tetina trebuie schimbată. Tabelul de mai jos oferă recomandări de început privind debitul tetinei Natural Response. Vizionează videoclipul de mai jos pentru a afla mai multe despre indiciile pe care bebeluşul ţi le poate da în timpul hrănirii.

Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY903/04, SCY906/03, SCF039/17. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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