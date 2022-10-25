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Cum trebuie să curăţ maşina de făcut paste Philips?

Pentru a afla cum să cureţi şi să întreţii în mod optim maşina de făcut paste Philips, citeşte informaţiile de mai jos.

tabel de curăţare viva

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HR2665/96, HR2345/19, HR2355/09.

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