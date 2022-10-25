Cum trebuie să curăţ maşina de făcut paste Philips?
Pentru a afla cum să cureţi şi să întreţii în mod optim maşina de făcut paste Philips, citeşte informaţiile de mai jos.
Accesoriile maşinii de făcut paste şi toate piesele detaşabile pot fi curăţate sub jet de apă cu detergent lichid. Nu folosi partea abrazivă a buretelui de bucătărie sau detergenţi agresivi (cu ingrediente abrazive sau lichide cum ar fi benzină sau acetonă), deoarece suprafeţele vor fi deteriorate.
De asemenea, toate componentele, cu excepţia panoului frontal al seriei 7000/Avance Collection, pot fi curăţate în maşina de spălat vase. Asigură-te că selectezi un program cu o temperatură sub 60 °C (140 °F) şi îndepărtează în prealabil resturile mai mari de aluat.
Sfaturi:
Lasă resturile de aluat să se usuce la aer înainte de curăţare, în special de pe discuri.
Foloseşte instrumentul de curăţare inclus pentru a scoate resturile de aluat din disc înainte de a-l curăţa sub jet de apă sau în maşina de spălat vase.
Foloseşte o lavetă uscată pentru a curăţa panoul de control şi exteriorul maşinii de făcut paste. Nu introdu unitatea principală în apă.
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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:HR2665/96, HR2345/19, HR2355/09.