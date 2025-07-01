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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01, XW9383/01.
Când trebuie înlocuite periile şi filtrele aspiratorului meu AquaTrio?
Pot să înlocuiesc bateria aspiratorului fără fir Philips AquaTrio?
Pot utiliza aspiratorul Philips AquaTrio pe toate pardoselile şi covoarele?
Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?
Cum se asamblează aspiratorul Philips AquaTrio?
Ce tip de apă pot folosi pentru aspiratorul meu Philips AquaTrio?
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum să curăţ aspiratorul Philips AquaTrio după utilizare