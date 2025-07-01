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Pot utiliza aspiratorul Philips AquaTrio pe toate pardoselile şi covoarele?

Pentru a afla informaţii despre toate suprafeţele pe care poţi utiliza Philips AquaTrio seria 7000 sau 9000, citeşte articolul nostru de mai jos.

aquatrio 7000 şi 9000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01, XW9383/01.

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