Pot utiliza aspiratorul Philips AquaTrio pe toate pardoselile şi covoarele?

Aspirarea şi ştergerea simultane

Aparatul Philips AquaTrio seria 9000 este potrivit pentru aspirare şi ştergere în mod simultan. Nu este necesar să aspiri pardoseala înainte de ştergere, deoarece configuraţia Aspirator şi mop asigură curăţarea umedă a pardoselii dure, îndepărtând orice fel de mizerie, inclusiv lichide şi pete.



Pardoseli dure

Configuraţia Aspirator şi mop este adecvată pentru aspirarea şi ştergerea tuturor tipurilor de pardoseli dure, cu excepţia celor de lemn neacoperit cu strat protector.



Dacă utilizezi configuraţia Aspirator şi mop pe linoleum, fă acest lucru numai pe suprafeţele pe care linoleumul este fixat corespunzător, pentru a preveni tragerea acestuia în capul de aspirare AquaSpin.



Pardoseli delicate

Dacă îţi cureţi în mod regulat şi cu uşurinţă pardoselile dure delicate cu un mop umed, Philips AquaTrio seria 9000 este, de asemenea, potrivit. Configuraţia Aspirator şi mop include perii din microfibră care îndepărtează eficient şi delicat murdăria, petele şi lichidele vărsate.

