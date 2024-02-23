Asistenţă Philips Ce dispozitive pot conecta la aplicaţia Philips OneBlade?

Pentru a te conecta la aplicaţia Philips OneBlade şi a debloca întreaga gamă de caracteristici oferite, va trebui să utilizezi Philips OneBlade 360 Connected. Consultă manualul de utilizare pentru a afla dacă OneBlade include conectivitate Bluetooth. Dacă Bluetooth nu este menţionat în mod specific, nu este inclus în modelul tău, iar OneBlade nu poate fi conectat cu aplicaţia.



Deşi numai OneBlade conectat prin Bluetooth poate fi conectat la aplicaţie, sunt disponibile sfaturi, îndrumări şi informaţii pentru întreaga gamă de modele Philips OneBlade. Adaugă-ţi dispozitivele (atât conectate prin Bluetooth, cât şi neconectate) în aplicaţie pentru a beneficia de funcţii şi informaţii relevante.