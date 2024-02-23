Asistenţă Philips Cum îmi şterg contul Philips din aplicaţia Philips OneBlade?

Utilizatorii aplicaţiei Philips OneBlade îşi pot şterge conturile Philips accesând secţiunea „Date” a profilului lor din aplicaţie şi urmând instrucţiunile de pe ecran.



Alternativ, îţi poţi şterge contul conectându-te la site-ul web Philips dintr-un browser de internet şi selectând „Şterge-mi contul” din secţiunea de profil.



Indiferent de metoda pe care o alegi, ştergerea contului va fi procesată în termen de 3 zile lucrătoare.



Reţine că, la ştergerea contului Philips, vei şterge şi toate datele asociate acestuia, inclusiv istoricul bărbieritului şi orice alte informaţii asociate contului tău, inclusiv de pe philips.com şi din alte aplicaţii Philips.