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Asistenţă Philips

De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?

Timpul de încărcare estimat pentru produsul tău se bazează pe încărcarea cu un adaptor USB de 5 V, egal cu sau mai mare de 1 A. Majoritatea adaptoarelor USB vor furniza suficientă energie pentru a încărca produsul în intervalul de timp specificat. Dacă se utilizează un adaptor cu o putere nominală mai mică, încărcarea poate dura mai mult.

Pentru a asigura durata corectă de încărcare, îţi recomandăm să utilizezi un adaptor USB de 5 V, 1 A.

Nu ai unul? Poţi obţine un adaptor adecvat de la Philips (de exemplu, adaptorul USB HQ87 IPX4), la www.philips.com/support.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HC5721/15 , HC5722/15 , BRL128/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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