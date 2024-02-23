Poţi vizualiza abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade. Dacă trebuie să îţi gestionezi sau să îţi modifici abonamentul, vei fi direcţionat din aplicaţie către pagina web OneBlade Club.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP4530/30 , QP4631/65 .
Pot să îmi gestionez abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg sau export datele din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg contul Philips din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum urmăreşte aplicaţia Philips OneBlade uzura lamei mele?
Cum îmi anulez abonamentul pentru mâner OneBlade Club?