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Pot să îmi gestionez abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade?

Poţi vizualiza abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade. Dacă trebuie să îţi gestionezi sau să îţi modifici abonamentul, vei fi direcţionat din aplicaţie către pagina web OneBlade Club. 


De asemenea, poţi face clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi accesa abonamentul OneBlade Club:

Austria
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Republica Cehă
Franţa
Germania
Italia
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România
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Regatul Unit
Statele Unite

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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP4530/30 , QP4631/65 .

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