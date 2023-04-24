Asistenţă Philips Cum îmi gestionez abonamentul OneBlade Club?

Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi gestiona abonamentul OneBlade Club:



Austria

Belgia

Republica Cehă

Franţa

Germania

Italia

Ţările de Jos

Portugalia

România

Spania

Suedia

Regatul Unit

Statele Unite



Aici poţi întrerupe următoarea expediere de lame sau poţi modifica data de expediere a următoarei livrări, utilizând linkurile de mai sus. Pentru rezultate optime, îţi recomandăm să utilizezi Google Chrome atunci când navighezi la paginile web de mai sus.



Reţine: plăţile pentru mânerul OneBlade 360 vor continua chiar dacă planul pentru lame este întrerupt. Acest lucru nu se aplică consumatorilor din Republica Cehă şi Polonia, unde este disponibil doar un abonament pentru înlocuirea lamelor.