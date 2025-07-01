Asistenţă Philips Ce este un plan pentru înlocuirea lamelor OneBlade Club?

Când te înregistrezi pentru un abonament OneBlade Club de la Philips, vei putea selecta propria frecvenţă de înlocuire a lamei.



Pe baza frecvenţei alese de tine, noile lame vor fi livrate la adresa ta, asigurându-te că ai întotdeauna la îndemână o lamă ascuţită, pregătită pentru următorul bărbierit.



În timp ce planul mânerului se încheie automat după 12 luni, planul de înlocuire a lamei va continua până când îl anulezi.