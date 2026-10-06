Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?

Compartimentul pentru praf al aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 nu poate fi spălat în maşina de spălat vase.



Pentru performanţe optime, curăţă compartimentul pentru praf de fiecare dată când îl goleşti şi urmează paşii de mai jos:

1. Îndepărtează carcasa filtrului, inclusiv filtrul din burete (vezi imaginea 1).

2. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea 2).

3. Clăteşte interiorul compartimentului pentru praf şi filtrul ciclonic sub jet de apă (vezi imaginea 3).

Notă: Nu curăţa compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase!

4. Lasă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic să se usuce complet (vezi imaginea 4).

5. Reataşează carcasa filtrului cu filtrul din burete când compartimentul pentru praf este uscat (vezi imaginea 5).

6. Reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 înapoi la compartimentul pentru praf (vezi imaginea 6).

Notă: Nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără suportul filtrului cu filtrul din burete.

