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Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?

Rezervoarele de apă (şi compartimentul pentru praf - numai la AquaTrio seria 9000) ale aspiratorului Philips AquaTrio nu pot fi spălate în maşina de spălat vase. Citeşte articolul nostru de mai jos, pentru a afla cum trebuie curăţate aceste piese.

aquatrio 9000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01, XW9383/01.

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