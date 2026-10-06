Pot fi curăţate rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio în maşina de spălat vase?
Rezervoarele de apă (şi compartimentul pentru praf - numai la AquaTrio seria 9000) ale aspiratorului Philips AquaTrio nu pot fi spălate în maşina de spălat vase. Citeşte articolul nostru de mai jos, pentru a afla cum trebuie curăţate aceste piese.
Poţi curăţa sub jet de apă de la robinet ambele rezervoare de apă, inclusiv filtrul umed care se află în rezervorul de apă murdară.
Lasă capacul rezervorului de apă murdară şi elementul său de curgere a apei să se usuce complet înainte de a le pune înapoi. Dacă ambele elemente sunt complet uscate, poţi pune capacul la loc pe rezervorul de apă murdară şi îl poţi aşeza înapoi în aparat.
Utilizează funcţia AutoClean după fiecare sesiune de curăţare.
Urmăreşte clipul nostru video pentru instrucţiuni pas cu pas privind modul de curăţare a rezervoarelor de apă.
Compartimentul pentru praf al aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 nu poate fi spălat în maşina de spălat vase.
Pentru performanţe optime, curăţă compartimentul pentru praf de fiecare dată când îl goleşti şi urmează paşii de mai jos: 1. Îndepărtează carcasa filtrului, inclusiv filtrul din burete (vezi imaginea 1). 2. Goleşte compartimentul pentru praf în coşul de gunoi (vezi imaginea 2). 3. Clăteşte interiorul compartimentului pentru praf şi filtrul ciclonic sub jet de apă (vezi imaginea 3). Notă: Nu curăţa compartimentul pentru praf în maşina de spălat vase! 4. Lasă compartimentul pentru praf şi filtrul ciclonic să se usuce complet (vezi imaginea 4). 5. Reataşează carcasa filtrului cu filtrul din burete când compartimentul pentru praf este uscat (vezi imaginea 5). 6. Reconectează aspiratorul portabil 3 în 1 înapoi la compartimentul pentru praf (vezi imaginea 6). Notă: Nu reconecta aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf fără suportul filtrului cu filtrul din burete.
Rezervoarele de apă ale aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 nu pot fi spălate în maşina de spălat vase.
Poţi curăţa sub jet de apă de la robinet ambele rezervoare de apă, inclusiv elementul de curgere a apei din capacul rezervorului de apă murdară (vezi imaginea 1). Lasă capacul rezervorului de apă murdară şi elementul său de curgere a apei să se usuce complet înainte de a-l pune înapoi pe rezervorul de apă murdară (vezi imaginea 2). Dacă ambele piese sunt complet uscate, poţi pune capacul la loc pe rezervorul de apă murdară şi îl poţi monta înapoi în aparat (vezi imaginea 3).
Foloseşte funcţia Autoclean după fiecare sesiune de curăţare.
Pentru instrucţiuni suplimentare pas cu pas, consultă manualul de utilizare.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:XW7110/01, XW9383/01.