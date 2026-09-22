Asistenţă Philips Cum se asamblează aspiratorul Philips AquaTrio?

Înainte de a utiliza aparatul fără fir Philips AquaTrio pentru prima dată, urmează paşii din acest articol şi/sau vizionează clipurile noastre video.

Informaţiile de mai jos se aplică numai modelelor AquaTrio seriile 7000 şi 9000 (nu şi modelelor AquaTrio şi AquaTrio Pro). Vezi imaginea de mai jos.

1. AquaTrio seria 7000 Poţi asambla staţia prinzând suportul aparatului în placa de bază, unde poţi depozita şi peria de curăţare (vezi imaginea A). Pentru a asambla aparatul, introdu mânerul în aparat (vezi imaginea B). Pentru a depozita aparatul, îl poţi aşeza în staţia de post-curăţare şi depozitare, glisând aparatul pe suport astfel încât capătul suportului aparatului să intre în aparat (vezi imaginea C).

Urmăreşte clipul nostru video pentru instrucţiuni pas cu pas privind modul de asamblare a aparatului: Urmăreşte clipul nostru video pentru instrucţiuni pas cu pas privind modul de asamblare a aparatului: 2.1 Aquatrio seria 9000 staţie de post-curăţare şi depozitare 1. Fixează suportul aspiratorului Philips AquaTrio seria 9000 în tava de post-curăţare şi conectează suportul de poziţionare la tub.

2. Asigură-te că tava de post-curăţare este amplasată în staţia de post-curăţare şi depozitare.

Sfat: Poţi agăţa peria de curăţare de cârligul suportului aparatului. 2.2 Aquatrio seria 9000 configuraţie exclusiv pentru aspirare 1. Ataşează aspiratorul portabil 3 în 1 la compartimentul pentru praf („clic”).

2. Ataşează compartimentul pentru praf la tub („clic”).

3. Introdu tubul în capul de aspirare cu LED.

4. Pentru a depozita numai configuraţia exclusiv aspirator, plaseaz-o în staţia de post-curăţare şi depozitare, aşezând mai întâi capul de aspirare cu LED pe latura lungă a plăcii de bază şi apoi apăsând tubul în suport.

2.3 Aquatrio seria 9000 aspirator şi mop 1. Pentru a asambla configuraţia aspirator şi mop, ataşează aspiratorul portabil 3 în 1 la modulul umed („clic”).

2. Ataşează modulul umed la capul de aspirare AquaSpin („clic”).

3. Pentru a depozita configuraţia aspirator şi mop, o poţi amplasa în staţia de post-curăţare şi depozitare.



Notă: Configuraţia aspirator şi mop nu se poate depozita pe suportul de perete. Doar configuraţia exclusiv aspirator se poate depozita pe suportul de perete.