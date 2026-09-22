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Cum se asamblează aspiratorul Philips AquaTrio?

Înainte de a utiliza aparatul fără fir Philips AquaTrio pentru prima dată, urmează paşii din acest articol şi/sau vizionează clipurile noastre video.
Informaţiile de mai jos se aplică numai modelelor AquaTrio seriile 7000 şi 9000 (nu şi modelelor AquaTrio şi AquaTrio Pro). Vezi imaginea de mai jos.

seriile 7000 şi 9000

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: XW7110/01 , XW9383/01 .

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