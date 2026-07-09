Asistenţă Philips Ce se întâmplă dacă dispozitivul OneBlade Club se strică sau este defect?

Dacă Philips OneBlade 360 este defect, poţi solicita o reparaţie sau o înlocuire de pe site-ul web Philips. Dacă defectul apare în perioada abonamentului, reparaţia sau înlocuirea vor fi, de obicei, gratuite.



Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau deteriorat prin utilizarea necorespunzătoare pe perioada abonamentului, este posibil să ţi se perceapă în continuare preţul de vânzare complet.