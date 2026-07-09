Ce se întâmplă dacă dispozitivul OneBlade Club se strică sau este defect?

Dacă Philips OneBlade 360 este defect, poţi solicita o reparaţie sau o înlocuire de pe site-ul web Philips. Dacă defectul apare în perioada abonamentului, reparaţia sau înlocuirea vor fi, de obicei, gratuite.
Dacă dispozitivul este pierdut, furat sau deteriorat prin utilizarea necorespunzătoare pe perioada abonamentului, este posibil să ţi se perceapă în continuare preţul de vânzare complet.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP4530/30 .
Pot să îmi gestionez abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg sau export datele din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg contul Philips din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum urmăreşte aplicaţia Philips OneBlade uzura lamei mele?
Cum îmi anulez abonamentul pentru mâner OneBlade Club?