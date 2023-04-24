Asistenţă Philips
Cum îmi actualizez detaliile abonamentului meu la OneBlade Club?
Ca abonat Philips OneBlade Club îţi poţi modifica oricând detaliile personale conectându-te la contul tău. Din cont poţi actualiza informaţii precum adresa de livrare şi metoda de plată. Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi accesa abonamentul OneBlade Club:
Austria
Belgia
Republica Cehă
Franţa
Germania
Italia
Ţările de Jos
Portugalia
România
Spania
Suedia
Regatul Unit
Statele Unite
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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2734/20 , QP4530/30 , QP4631/65 .