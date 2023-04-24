Asistenţă Philips Cum îmi actualizez detaliile abonamentului meu la OneBlade Club?

Ca abonat Philips OneBlade Club îţi poţi modifica oricând detaliile personale conectându-te la contul tău. Din cont poţi actualiza informaţii precum adresa de livrare şi metoda de plată. Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi accesa abonamentul OneBlade Club:



Austria

Belgia

Republica Cehă

Franţa

Germania

Italia

Ţările de Jos

Portugalia

România

Spania

Suedia

Regatul Unit

Statele Unite





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