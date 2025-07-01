Asistenţă Philips Cum îmi anulez abonamentul pentru mâner OneBlade Club?

Abonaţii OneBlade Club au dreptul voluntar de returnare a aparatului OneBlade. Abonaţii pot returna OneBlade în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. Ţi se va rambursa integral suma plătită pentru mâner.



După 30 de zile, poţi anula planul pentru mâner conectându-te la contul OneBlade Club. Plăţile viitoare vor fi anulate după ce dispozitivul este primit de Philips, cu cel puţin două zile înainte de următoarea dată de plată.



Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi accesa abonamentul OneBlade Club:



Austria

Belgia

Republica Cehă

Franţa

Germania

Italia

Ţările de Jos

Portugalia

România

Spania

Suedia

Regatul Unit

Statele Unite



Pentru rezultate optime, îţi recomandăm să utilizezi Google Chrome atunci când navighezi la paginile web de mai sus.



Reţine: Procesul de returnare este diferit pentru clienţii din Republica Cehă şi Polonia. Poţi anula abonamentul oricând urmând instrucţiunile de returnare aici.



Dacă mai ai întrebări referitoare la OneBlade Club,contactează-ne.