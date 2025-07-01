Abonaţii OneBlade Club au dreptul voluntar de returnare a aparatului OneBlade. Abonaţii pot returna OneBlade în termen de 30 de zile de la primirea acestuia. Ţi se va rambursa integral suma plătită pentru mâner.
După 30 de zile, poţi anula planul pentru mâner conectându-te la contul OneBlade Club. Plăţile viitoare vor fi anulate după ce dispozitivul este primit de Philips, cu cel puţin două zile înainte de următoarea dată de plată.
Fă clic pe ţara ta de reşedinţă de mai jos pentru a-ţi accesa abonamentul OneBlade Club:
Austria
Belgia
Republica Cehă
Franţa
Germania
Italia
Ţările de Jos
Portugalia
România
Spania
Suedia
Regatul Unit
Statele Unite
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Reţine: Procesul de returnare este diferit pentru clienţii din Republica Cehă şi Polonia. Poţi anula abonamentul oricând urmând instrucţiunile de returnare aici.
Dacă mai ai întrebări referitoare la OneBlade Club,contactează-ne.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP4530/30 , QP4631/65 .
Pot să îmi gestionez abonamentul OneBlade Club în aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg sau export datele din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi şterg contul Philips din aplicaţia Philips OneBlade?
Cum urmăreşte aplicaţia Philips OneBlade uzura lamei mele?
Cum îmi anulez abonamentul pentru mâner OneBlade Club?