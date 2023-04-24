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Ce este planul pentru mânerul OneBlade Club?

Planul pentru mânerul Philips OneBlade 360 este abonamentul tău la dispozitivul OneBlade. Abonamentul presupune efectuarea unei mici plăţi în fiecare lună timp de 12 luni, după care dispozitivul rămâne al tău.

Pentru clienţii din Republica Cehă şi Polonia: numai planul pentru înlocuirea lamelor este disponibil. Clienţii din Cehia şi Polonia pot alege să achiziţioneze mânerul direct atunci când se înscriu la OneBlade Club, dar nu este disponibil un plan separat pentru mâner.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2734/20 , QP4530/30 , QP4631/65 .

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