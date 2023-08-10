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Asistenţă Philips

De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?

La Philips, ne angajăm să reducem deşeurile de plastic. Ca parte a eforturilor noastre privind mediul înconjurător, unele produse Philips nu mai sunt dotate cu un adaptor de alimentare USB. Deşi acest lucru poate părea incomod, te asigurăm că acest lucru se datorează faptului că majoritatea consumatorilor deţin deja unul sau mai multe adaptoare USB de perete. 

Vom continua să furnizăm cabluri de încărcare USB cu produsul care poate fi utilizat cu un adaptor de alimentare USB. 
 
Mai jos găseşti mai multe informaţii despre adaptorul de alimentare pe care îl poţi utiliza cu produsul tău Philips. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HC5733/15 , HC5722/15 , HC7721/15 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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