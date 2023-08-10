Asistenţă Philips De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?

La Philips, ne angajăm să reducem deşeurile de plastic. Ca parte a eforturilor noastre privind mediul înconjurător, unele produse Philips nu mai sunt dotate cu un adaptor de alimentare USB. Deşi acest lucru poate părea incomod, te asigurăm că acest lucru se datorează faptului că majoritatea consumatorilor deţin deja unul sau mai multe adaptoare USB de perete.



Vom continua să furnizăm cabluri de încărcare USB cu produsul care poate fi utilizat cu un adaptor de alimentare USB.



Mai jos găseşti mai multe informaţii despre adaptorul de alimentare pe care îl poţi utiliza cu produsul tău Philips.

Pot cumpăra adaptorul USB de pe Philips.com? Disponibilitatea achiziţionării unui adaptor de alimentare USB Philips variază în funcţie de ţară. Poţi căuta unul dintre adaptoarele de mai jos (HQ87 sau WAA1001/WA2001) sau poţi căuta „adaptor USB de perete” sau „adaptor de perete” pe site-ul Philips.com. Te rugăm să ne contactezi dacă nu găseşti ceea ce cauţi. Deţin deja un adaptor de alimentare USB Dacă deţii deja un adaptor de alimentare USB, asigură-te că acesta este certificat şi că respectă standardele de siguranţă, provenind, în mod ideal, de la o marcă de încredere. Consultă mai jos standardele de siguranţă pentru încărcarea în siguranţă: Tensiune de intrare: 100-240 V. Output voltage: 5V.

Power output: 1A or higher.

If you want to use or charge your product in a moist environment, for example, in the bathroom, always use a splash-proof (IPX4) rated adapter. Tensiune de intrare: 100-240 V. Nu deţin un adaptor de alimentare USB Îţi recomandăm un adaptor rezistent la stropire (IPX4). Poţi obţine acest adaptor din magazinul online Philips sau de la orice alt comerciant. Caută după textul sau simbolurile „IPX4” la secţiunea adaptoare.



Mai jos poţi găsi un exemplu de adaptor de perete IPX4 HQ87.

Notă: Pictogramele şi imaginile care desemnează rezistenţa la stropire sau IPX4 variază în funcţie de ţară. Consultă manualul de utilizare pentru a afla dacă există încărcătoare USB de perete recomandate, în funcţie de produsul tău.

Product category Recommended adapter Philips Grooming and Beauty: OneBlade, Shaver's, Lady Shavers, Groomers, and Hair Clippers Philips HQ87 splash-proof IPX4 adapter. Philips Sonicare: Electric toothbrushes and water flossers Philips WAA1001 splash-proof IPX4 adapter (White)

Philips WAA2001 splash-proof IPX4 adapter (Black) Mai multe informaţii? Poţi găsi mai multe informaţii despre obiectivele noastre de sustenabilitate la Philips.com

