Asistenţă Philips Cum îmi conectez aparatul Philips OneBlade la aplicaţia Philips OneBlade?

Reţine: Aceste informaţii sunt relevante numai pentru utilizatorii Philips OneBlade 360 cu conectivitate. Pentru a afla dacă acest lucru se aplică modelului tău, caută sigla Bluetooth® pe ambalaj sau în manualul de utilizare. Dacă modelul tău OneBlade nu are conectivitate, îl poţi totuşi adăuga la profilul tău din aplicaţia Philips OneBlade pentru a debloca funcţii precum urmărirea stării lamei.



Utilizatorii modelelor OneBlade cu Bluetooth sunt invitaţi să se conecteze la aplicaţia Philips OneBlade pentru a debloca funcţii suplimentare, sfaturi, sugestii şi alte informaţii utile.



Download and install the Philips OneBlade app on your iOS or Android mobile device to get started. For details of the app, check the packaging of your OneBlade (look out for the App and Google Play store logos!) Make sure Bluetooth is enabled on your mobile device, then open the app. Follow the instructions provided in the app to connect your OneBlade. The light ring on the handle will flash blue while the connection is being established, before lighting up blue continuously when the connection is successful.