Părul meu este prins în uscătorul de păr Philips

În timp ce îţi usuci părul cu uscătorul de păr Philips, asigură-te că partea frontală a acestuia este orientată spre păr. Dacă încerci să-ţi usuci părul cu partea din spate a uscătorului de păr îndreptată spre păr, există posibilitatea ca părul să se încurce în grilajul de admisie a aerului din partea din spate a uscătorului.



Dacă părul este deja prins în uscător, nu intra în panică. Opreşte imediat uscătorul şi trage uşor firele de păr din acesta. Poţi cere şi ajutorul unui prieten.



Pentru a evita astfel de probleme, te sfătuim să urmezi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare.

