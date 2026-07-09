Părul meu este prins în uscătorul de păr Philips

Dacă părul este prins sau tras în uscătorul de păr Philips, urmează sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă. Dacă părul este prins sau tras în uscătorul de păr Philips, urmează sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă.
În timp ce îţi usuci părul cu uscătorul de păr Philips, asigură-te că partea frontală a acestuia este orientată spre păr. Dacă încerci să-ţi usuci părul cu partea din spate a uscătorului de păr îndreptată spre păr, există posibilitatea ca părul să se încurce în grilajul de admisie a aerului din partea din spate a uscătorului.
Dacă părul este deja prins în uscător, nu intra în panică. Opreşte imediat uscătorul şi trage uşor firele de păr din acesta. Poţi cere şi ajutorul unui prieten.
Pentru a evita astfel de probleme, te sfătuim să urmezi cu atenţie instrucţiunile din manualul de utilizare.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:BHD720/10 , BHD504/00 , BHD512/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›