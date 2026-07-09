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Părul meu este prins în uscătorul de păr Philips

Dacă părul este prins sau tras în uscătorul de păr Philips, urmează sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă. Dacă părul este prins sau tras în uscătorul de păr Philips, urmează sfaturile noastre de depanare de mai jos pentru a rezolva această problemă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHD720/10 , BHD504/00 , BHD512/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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