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Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?

Curăţă bine toate componentele înainte de prima utilizare şi după fiecare utilizare ulterioară pentru a asigura o bună igienă. După fiecare hrănire, dezasamblează toate componentele şi spală-le în apă caldă cu săpun. Asigură-te că toate resturile de alimente sunt îndepărtate şi apoi clăteşte bine. Dacă utilizezi o perie pentru a curăţa vârful tetinei de hrănire, curăţă cât mai atent posibil, pentru a evita deteriorarea.

Sterilizează componentele curăţate utilizând un sterilizator Philips Avent sau fierbe-le în apă timp de 5 minute.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCY930/01 , SCY933/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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