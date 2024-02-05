Asistenţă Philips Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?

Curăţă bine toate componentele înainte de prima utilizare şi după fiecare utilizare ulterioară pentru a asigura o bună igienă. După fiecare hrănire, dezasamblează toate componentele şi spală-le în apă caldă cu săpun. Asigură-te că toate resturile de alimente sunt îndepărtate şi apoi clăteşte bine. Dacă utilizezi o perie pentru a curăţa vârful tetinei de hrănire, curăţă cât mai atent posibil, pentru a evita deteriorarea.



Sterilizează componentele curăţate utilizând un sterilizator Philips Avent sau fierbe-le în apă timp de 5 minute.