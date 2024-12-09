Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2724/31 , QP2734/23 , QP2834/23 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum ştiu dacă Philips OneBlade este încărcat complet?
Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?