Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?

Lamele OneBlade Intimate sunt furnizate cu un accesoriu de protecţie a pielii ataşat, permiţându-ţi să razi zonele sensibile cu protecţie îmbunătăţită împotriva ciupiturilor şi tăieturilor. În plus, pentru OneBlade Intimate este disponibil un pieptene/accesoriu de protecţie pentru corp, care îţi permite să tunzi părul de pe corp rapid şi comod.



Videoclipul de mai jos demonstrează cum să ataşezi lama OneBlade Intimate şi pieptenele pentru corp.

Compatibilitate: Lamele OneBlade Intimate sunt compatibile cu toate modelele OneBlade. Pieptenele pentru corp prezentat în videoclipul de mai jos este conceput să se potrivească la accesoriul de protecţie pentru piele şi este, prin urmare, compatibil doar cu lamele OneBlade Intimate.