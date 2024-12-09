ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?

Pentru a afla cum să ataşezi sau să îndepărtezi piepteni, accesorii de protecţie şi alte accesorii de pe Philips OneBlade, consultă informaţiile de mai jos.

Este bine de ştiut: tehnicile de ataşare şi îndepărtare a pieptenilor şi a accesoriilor de protecţie sunt aceleaşi, indiferent de modelul OneBlade pe care îl ai (inclusiv variantele care nu sunt prezentate în imaginea de mai jos).

Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2724/31 , QP2734/23 , QP2834/23 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă