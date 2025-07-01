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Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?

Poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare pe mâner sau prin aplicaţie. Vezi mai jos diferitele moduri în care poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare.  

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19, HX7428/01, HX7428/02. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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