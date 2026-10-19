Cum se programează SENSEO® Select/Maestro

Pentru fiecare setare a glisorului Intensity Plus, poţi regla volumul de cafea după propriile preferinţe şi salva această setare.

Setează glisorul Intensity Plus la poziţia reţetei pe care doreşti s-o ajustezi. Apasă şi menţine apăsat butonul pentru 1 ceaşcă timp de 5 secunde. Nu elibera butonul până când indicatorul luminos nu începe să se aprindă intermitent la intervale scurte, indicând faptul că funcţia de memorare este activă. Butonul pentru 1 ceaşcă continuă să lumineze intermitent la intervale scurte, iar aparatul se încălzeşte timp de 60-90 de secunde înainte de a prepara cafea. Când s-a atins volumul de cafea dorit, apasă din nou butonul pentru 1 ceaşcă. Butonul pentru 1 ceaşcă luminează intermitent rapid pentru a confirma că noua setare a volumului de cafea al reţetei a fost salvată.

Volumul de cafea al reţetei a fost salvat atât pentru butonul pentru 1 ceaşcă, cât şi pentru butonul pentru 2 ceşti.

De acum, atunci când este selectată această reţetă, aparatul va prepara cantitatea de cafea setată.

Volumul maxim care poate fi programat este de 145 ml, iar volumul minim este de 25 ml.