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Cum se programează SENSEO® Select/Maestro

Pentru a regla volumul reţetei pentru SENSEO® Select/Maestro, mai jos poţi găsi tutorialul nostru video şi paşii pentru configurarea acestuia.    

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: CSA240/61, CSA250/11.

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