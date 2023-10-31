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Cum pot elimina în siguranţă bateria periuţei de dinţi Sonicare 9900 Prestige?

Bateria reîncărcabilă din interiorul periuţei de dinţi Sonicare 9900 Prestige nu poate fi înlocuită. Dacă vrei să îţi arunci periuţa de dinţi Sonicare 9900 Prestige, un profesionist calificat poate scoate bateria pentru a o recicla. Din motive de siguranţă, nu îţi recomandăm să încerci să scoţi bateria fără ajutor specializat. 

Instrucţiuni pentru profesioniştii calificaţi cu privire la modul de îndepărtare în siguranţă a bateriei încorporate pot fi găsite aici.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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