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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9992/31, HX9992/42, HX9992/11. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum funcţionează Sonicare 9900 Prestige cu aplicaţia?
Pot folosi Sonicare 9900 Prestige dacă am aparat dentar sau modificări dentare?
Pot sincroniza aplicaţia Sonicare cu aplicaţia Apple Health?
Cum încarc mânerul Sonicare 9900 Prestige pe baza de încărcare?
Câte butoane sunt pe Sonicare 9900 Prestige?
Cum pot elimina în siguranţă bateria periuţei de dinţi Sonicare 9900 Prestige?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Sonicare/Sonicare for Kids?
Ce înseamnă simbolurile de pe periuţa Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Pot înlocui bateria periuţei de dinţi Sonicare?
Cum mă spăl pe dinţi folosind aplicaţia Sonicare?
Cum îmi pot curăţa periuţa de dinţi Philips Sonicare?
Cum îmi conectez periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare?