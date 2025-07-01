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Cum ar trebui să depozitez laptele matern colectat?

Poţi păstra laptele matern în frigider (sub 4ºC/39ºF) timp de până la 4 zile sau în congelator (sub -18 ºC/0ºF) timp de 6-12 luni, utilizând un biberon Philips Avent, o ceaşcă de depozitare sau o pungă pentru păstrarea laptelui matern. Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă congelarea în profunzime (sub -20 °C/-4004 °F).

Verifică mai jos temperaturile de depozitare recomandate şi de unde să cumperi accesorii de depozitare

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11 , SCF554/11 , SCF552/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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