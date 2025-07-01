Asistenţă Philips Cum ar trebui să depozitez laptele matern colectat?

Poţi păstra laptele matern în frigider (sub 4ºC/39ºF) timp de până la 4 zile sau în congelator (sub -18 ºC/0ºF) timp de 6-12 luni, utilizând un biberon Philips Avent, o ceaşcă de depozitare sau o pungă pentru păstrarea laptelui matern. Pentru depozitarea pe termen lung, se recomandă congelarea în profunzime (sub -20 °C/-4004 °F).

Verifică mai jos temperaturile de depozitare recomandate şi de unde să cumperi accesorii de depozitare

Temperaturi recomandate pentru păstrarea laptelui Locaţie Temperatură Durată maximă de depozitare Cameră Până la 25 °C (77 °F) 4 ore Frigider < 4 °C (40 °F) 4 zile Congelator < -18 °C (0 °F) (cu cât este mai rece, cu atât mai bine) 6-12 luni Source: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm De unde să cumperi accesorii de depozitare a laptelui Poţi comanda biberoane, ceşti de depozitare şi pungi de depozitare a laptelui matern online la Piese şi accesorii sau contactează Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara ta.