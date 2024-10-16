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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA321/00, NA342/00, NA341/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum detaşez coşul aparatului Philips Airfryer de tavă?
Trebuie să scot dopul de cauciuc din tava aparatului Philips Airfryer?
Cum se folosesc presetările în Philips Airfryer?
De ce emite Philips Airfryer un semnal sonor în timpul preparării?
De la Philips Airfryer emană un miros de plastic
Unde sunt modelul şi numărul de serie pe aparatul meu Philips Airfryer?
Cum şi când se utilizează ulei în Philips Airfryer?
Ce fel de cartofi prăjiţi congelaţi pot prepara în Philips Airfryer?
Pot utiliza hârtie de copt/folie de aluminiu în Philips Airfryer?
Trebuie să preîncălzesc Philips Airfryer?
Ce cantitate de mâncare pot pregăti în Philips Airfryer?
Ce fel de mâncare pot găti în Philips Airfryer?
De ce trebuie agitată mâncarea din Philips Airfryer?
Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?
Cum se curăţă aparatul Philips Airfryer
Cum pot obţine aplicaţia HomeID?