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Trebuie să scot dopul de cauciuc din tava aparatului Philips Airfryer?

Nu, nu trebuie să îl scoţi, deoarece ajută la fixarea în poziţie a coşului aparatului Philips AirFryer. În cazul în care l-ai pierdut, îl poţi comanda prin intermediul magazinului online Philips sau poţi contacta centrul local de service.

Trebuie să scot dopul de cauciuc din tava aparatului Philips Airfryer?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA321/00, NA342/00, NA341/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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