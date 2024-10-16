Asistenţă Philips Trebuie să scot dopul de cauciuc din tava aparatului Philips Airfryer?

Nu, nu trebuie să îl scoţi, deoarece ajută la fixarea în poziţie a coşului aparatului Philips AirFryer. În cazul în care l-ai pierdut, îl poţi comanda prin intermediul magazinului online Philips sau poţi contacta centrul local de service.

Cum se introduce dopul de cauciuc în cazul în care a căzut: Introdu dopul de cauciuc din partea superioară a tăvii cu vârful orientat prin orificiu. Cu o mână, trage vârful din partea din spate, în timp ce apeşi de sus cu cealaltă mână, până când vârful în formă de con este introdus complet prin orificiu. Vizionează şi videoclipul de mai jos: Vizionează şi videoclipul de mai jos: