ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Cum detaşez coşul aparatului Philips Airfryer de tavă?

Pentru a detaşa coşul de tava aparatului Philips Airfryer, procedează astfel:

  1. Glisează capacul transparent pentru a accesa butonul de eliberare.
  2. Apasă butonul de eliberare şi detaşează simultan coşul Philips Airfryer. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA321/00, NA342/00, NA341/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Întrebări frecvente

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă