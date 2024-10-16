Asistenţă Philips Cum detaşez coşul aparatului Philips Airfryer de tavă?

Pentru a detaşa coşul de tava aparatului Philips Airfryer, procedează astfel:

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA321/00, NA342/00, NA341/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›