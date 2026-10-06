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Care este diferenţa dintre capetele de curăţare Power Flosser?

În funcţie de modelul tău de Power Flosser, unitatea va fi furnizată cu unul sau mai multe dintre aceste capete de curăţare:

ID cap de curăţare

F1

F2

F3

Nume cap de curăţare

Standard

Comfort

Quad Stream

Beneficiu

Asigură un singur jet de apă pentru îndepărtarea resturilor şi a plăcii bacteriene.

Cap de curăţare din cauciuc moale pentru confort şi poziţionare uşoară pentru persoanele cu gingii sensibile

Cap de curăţare din cauciuc moale care direcţionează apa într-un jet în formă de cruce ce îndepărtează delicat placa bacteriană pentru o curăţare temeinică fără efort.


 

Care este diferenţa dintre capetele de curăţare Power Flosser?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX3806/33, HX3826/24, HX3072/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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