Care este diferenţa dintre capetele de curăţare Power Flosser?

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ID cap de curăţare
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F1
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F2
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F3
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Nume cap de curăţare
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Standard
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Comfort
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Quad Stream
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Beneficiu
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Asigură un singur jet de apă pentru îndepărtarea resturilor şi a plăcii bacteriene.
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Cap de curăţare din cauciuc moale pentru confort şi poziţionare uşoară pentru persoanele cu gingii sensibile
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Cap de curăţare din cauciuc moale care direcţionează apa într-un jet în formă de cruce ce îndepărtează delicat placa bacteriană pentru o curăţare temeinică fără efort.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX3806/33, HX3826/24, HX3072/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›