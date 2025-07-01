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Ce sutiene funcţionează cu pompa de sân electrică Philips Avent?

Utilizarea unui sutien bun este esenţială pentru o experienţă de pompare confortabilă, fără durere, care susţine colectarea eficientă a laptelui.

Consultă următoarele sfaturi pentru modelul tău specific.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF552/11 , SCF532/11 , SCF554/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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