Asistenţă Philips Ce sutiene funcţionează cu pompa de sân electrică Philips Avent?

Utilizarea unui sutien bun este esenţială pentru o experienţă de pompare confortabilă, fără durere, care susţine colectarea eficientă a laptelui.

Consultă următoarele sfaturi pentru modelul tău specific.

Pompă de sân electrică portabilă Philips Avent Natural Care Asigură-te că: Porţi un sutien elastic.

Banda sutienului se aşează pe pielea de pe piept şi nu se ridică. Dacă te uiţi în interiorul sutienului între sânii tăi, nu vezi niciun mic spaţiu între piele şi bandă.

Dacă întinzi banda cu degetul mare, de ex., nu se întinde mai mult de 2-3 degete de la corp, pentru a te asigura că ţesutul mamar este susţinut.

Curelele sutienului sunt reglabile şi poţi regla lungimea lor pentru a fixa pompa de sân în sutien, astfel încât să nu se mişte dacă tu te mişti în timp ce pompezi. Dacă pierzi vidul, încearcă să reglezi curelele sutienului, astfel încât să fixezi pompa mai bine.

Purtarea unui sutien cu sârme metalice nu este recomandată. Pompă de sân electrică hands-free Philips Avent Protecţiile şi cupele se potrivesc în majoritatea sutienelor obişnuite şi de alăptare.

Dacă te simţi inconfortabil în timpul pompării, încearcă să treci la un sutien elastic (dar nu prea elastic pentru a evita alunecarea cupelor în timpul pompării).

Purtarea unui sutien cu sârme metalice nu este recomandată. Pompă de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Funcţionează bine cu cele mai multe sutiene de alăptare obişnuite.

Funcţionează bine cu majoritatea sutienelor pentru pompare cu fante mai mari pentru pâlnia pompei (corpul pompei nu poate fi ataşat prin sutien).

Nu se recomandă utilizarea unui sutien de pompare cu orificii circulare în loc de fante.