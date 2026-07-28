Asistenţă Philips Cum curăţ şi cum dezinfectez pompa de sân Philips Avent?

Curăţă pompa înainte de prima utilizare şi după fiecare sesiune de pompare, în special orice piese care vin în contact cu sânul şi laptele matern.

Verifică metodele recomandate de curăţare şi dezinfectare de mai jos pentru modelul pompei tale.

Notă: Nu este necesar să dezinfectezi piesele care nu intră în contact cu sânul sau laptele matern. Pentru pompele electrice, poţi curăţa blocul motor şi adaptorul de alimentare ştergându-le cu o cârpă moale şi umedă. Dacă pompa de sân include tuburi din silicon, păstrează-le uscate în permanenţă pentru a preveni pătrunderea lichidului în blocul motor.

Urmăreşte acest videoclip pentru a afla paşii corecţi pentru curăţarea pompei de sân.

Pompă de sân electrică portabilă Philips Avent Natural Care Învaţă cum să menţii pompa de sân curată şi pregătită pentru fiecare sesiune de pompare. Curăţarea cu un sterilizator Află cum să menţii pompa de sân portabilă hands-free curată şi cum să o dezinfectezi într-un sterilizator. Pompă de sân electrică hands-free Philips Avent Urmăreşte acest videoclip pentru a afla paşii corecţi pentru curăţarea pompei hands-free. Pompă de sân electrică simplă/dublă Philips Avent (toate modelele) Află cum să cureţi şi să dezinfectezi pompa de sân electrică simplă sau dublă Philips Avent. Pompă de sân manuală Philips Avent Essential Urmăreşte această animaţie pentru a afla cum să cureţi şi să dezinfectezi pompa manuală pentru sân Essential. Pompă de sân electrică Philips Avent Essential Află cum să cureţi şi să dezinfectezi pompa de sân electrică Essential. Important: Pentru o igienă optimă, înmoaie, spală şi clăteşte componentele pompei de sân într-un castron separat.