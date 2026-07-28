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Cum curăţ şi cum dezinfectez pompa de sân Philips Avent?

Curăţă pompa înainte de prima utilizare şi după fiecare sesiune de pompare, în special orice piese care vin în contact cu sânul şi laptele matern.

Verifică metodele recomandate de curăţare şi dezinfectare de mai jos pentru modelul pompei tale.

Notă: Nu este necesar să dezinfectezi piesele care nu intră în contact cu sânul sau laptele matern. Pentru pompele electrice, poţi curăţa blocul motor şi adaptorul de alimentare ştergându-le cu o cârpă moale şi umedă. Dacă pompa de sân include tuburi din silicon, păstrează-le uscate în permanenţă pentru a preveni pătrunderea lichidului în blocul motor.

Urmăreşte acest videoclip pentru a afla paşii corecţi pentru curăţarea pompei de sân.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF532/11 , SCF554/11 , SCF552/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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