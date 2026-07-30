Cum îmi înregistrez periuţa de dinţi Sonicare?

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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9213/84 , HX8596/21 , HX8596/22 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
Pot folosi periuţa de dinţi Sonicare fără aplicaţie?
Ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Sonicare/Sonicare for Kids?
Cum îmi configurez pentru prima dată periuţa de dinţi DiamondClean 8000 - 9900 de ultimă generaţie şi cum îmi aleg limba?
Cum utilizez butoanele şi afişajul pentru periuţa DiamondClean 8000-9900 de ultimă generaţie?