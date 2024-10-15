Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?

Atunci când aşezi forma de copt în coş, ar trebui să existe puţin spaţiu pe fiecare latură, pentru ca aerul să poată să circule în jurul acesteia.
Aşază întotdeauna vasul de copt în coş. Nu aşeza niciodată vasul de copt direct în tavă, deoarece acest lucru elimină fluxul de aer în tavă şi numai partea superioară a alimentelor se va încălzi. Poartă întotdeauna mănuşi de bucătărie atunci când manevrezi tăvi sau forme de copt. Tăvile şi formele de copt şi coşul Philips Airfryer devin foarte fierbinţi.
Găseşti dimensiunile maxime pentru tăvi de copt sau forme care pot fi utilizate în aparatul tău Airfryer mai jos (consultă şi imaginea de ansamblu): Airfryer dimensiunile S + L (compact) Modele: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156 Dimensiune maximă: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 inchi pe marginile exterioare Diametru maxim: 16 cm / 6,3 inchi Înălţime maximă: 6 cm / 2,4 inchi Airfryer de dimensiune XL cu fereastră Model: HD9257 Dimensiune maximă: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 inchi pe marginile exterioare Diametru maxim: 18 cm / 7,1 inchi Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi Airfryer de dimensiune XL Modele: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332 Dimensiune maximă: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 inchi pe marginile exterioare Diametru maxim de 19 cm / 7,5 inchi Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi Airfryer de dimensiune XXL Modele: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342 Dimensiune maximă: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 inchi pe marginile exterioare Diametru maxim de 20 cm / 7,7 inchi Înălţime maximă: 9 cm / 3,6 inchi. Airfryer de dimensiune XXL Combi Modele: HD9875, HD9876, HD9880 Dimensiuni maxime: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 inchi pe marginile exterioare Diametru maxim: 25 cm / 9,8 inchi Înălţime maximă: 9 cm/3,6 inchi
Airfryer cu coş dublu Modele: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552 Dimensiune maximă: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 inchi (coş mic), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 inchi (coş mare) Diametru maxim: 9 cm/3,6 inchi (coş mic), 17 cm/6,7 inchi (coş mare) Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi