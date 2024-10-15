Ce fel de formă de copt pot utiliza în Philips Airfryer?

Atunci când aşezi forma de copt în coş, ar trebui să existe puţin spaţiu pe fiecare latură, pentru ca aerul să poată să circule în jurul acesteia.

Aşază întotdeauna vasul de copt în coş.

Nu aşeza niciodată vasul de copt direct în tavă, deoarece acest lucru elimină fluxul de aer în tavă şi numai partea superioară a alimentelor se va încălzi.

Poartă întotdeauna mănuşi de bucătărie atunci când manevrezi tăvi sau forme de copt. Tăvile şi formele de copt şi coşul Philips Airfryer devin foarte fierbinţi.



Găseşti dimensiunile maxime pentru tăvi de copt sau forme care pot fi utilizate în aparatul tău Airfryer mai jos (consultă şi imaginea de ansamblu):



Airfryer dimensiunile S + L (compact)

Modele: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749, NA110, NA210, NA211, NA120, NA220, NA221, NA229, NA320, NA321, NA332, NA150, NA154, NA156

Dimensiune maximă: 17 x 16 cm / 6,7 x 6,3 inchi pe marginile exterioare

Diametru maxim: 16 cm / 6,3 inchi

Înălţime maximă: 6 cm / 2,4 inchi



Airfryer de dimensiune XL cu fereastră

Model: HD9257

Dimensiune maximă: 19 x 18 cm / 7,5 x 7,1 inchi pe marginile exterioare

Diametru maxim: 18 cm / 7,1 inchi

Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi



Airfryer de dimensiune XL

Modele: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA130, NA230, NA231, NA320, NA321, NA332

Dimensiune maximă: 20 x 19 cm / 7,8 x 7,5 inchi pe marginile exterioare

Diametru maxim de 19 cm / 7,5 inchi

Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi



Airfryer de dimensiune XXL

Modele: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870, NA340, NA341, NA342

Dimensiune maximă: 21 x 20 cm / 8 x 7,7 inchi pe marginile exterioare

Diametru maxim de 20 cm / 7,7 inchi

Înălţime maximă: 9 cm / 3,6 inchi.



Airfryer de dimensiune XXL Combi

Modele: HD9875, HD9876, HD9880

Dimensiuni maxime: 22 x 22 cm / 8,8 x 8,7 inchi pe marginile exterioare

Diametru maxim: 25 cm / 9,8 inchi

Înălţime maximă: 9 cm/3,6 inchi

Airfryer cu coş dublu

Modele: NA350, NA351, NA352, NA353, NA550, NA551, NA552

Dimensiune maximă: 18 x 9 cm/7,1 x 3,6 inchi (coş mic), 17 x 18 cm/6,7 x 7,1 inchi (coş mare)

Diametru maxim: 9 cm/3,6 inchi (coş mic), 17 cm/6,7 inchi (coş mare)

Înălţime maximă: 7 cm/2,8 inchi