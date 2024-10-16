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Cum pot obţine aplicaţia HomeID?

Dacă aplicaţia HomeID se blochează frecvent, încearcă pe rând următoarele opţiuni: 
1. Închide şi reporneşte aplicaţia HomeID. 
2. Asigură-te că ai instalat cea mai recentă versiune a aplicaţiei HomeID. Caută actualizări pe App Store. 
3. Reporneşte telefonul.
4. Şterge memoria cache a telefonului (Setări/HomeID/Ştergere cache)
5. Ca ultimă opţiune, poţi elimina şi reinstala aplicaţia HomeID.
Dacă niciunul dintre sfaturile de mai sus nu a funcţionat, te rugăm să contactezi serviciul local de asistenţă pentru clienţi Philips.

Scanează codul QR de mai jos:

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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