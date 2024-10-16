Cum pot obţine aplicaţia HomeID?

Apple iOS

Aplicaţia NutriU este compatibilă cu Apple iPhones. Va trebui să ai instalată cel puţin versiunea iOS 14.0.



Android

Dacă utilizezi un dispozitiv inteligent cu Android, vei avea nevoie de cel puţin versiunea Android 9.0.



Aplicaţia poate fi utilizată şi pe tablete, dar, deoarece este proiectată pentru smartphone-uri, este posibil să nu o poţi vizualiza corect pe o tabletă.