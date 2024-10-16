Cum pot obţine aplicaţia HomeID?

Dacă aplicaţia HomeID se blochează frecvent, încearcă pe rând următoarele opţiuni: 1. Închide şi reporneşte aplicaţia HomeID. 2. Asigură-te că ai instalat cea mai recentă versiune a aplicaţiei HomeID. Caută actualizări pe App Store. 3. Reporneşte telefonul. 4. Şterge memoria cache a telefonului (Setări/HomeID/Ştergere cache) 5. Ca ultimă opţiune, poţi elimina şi reinstala aplicaţia HomeID. Dacă niciunul dintre sfaturile de mai sus nu a funcţionat, te rugăm să contactezi serviciul local de asistenţă pentru clienţi Philips.
Apple iOS Aplicaţia NutriU este compatibilă cu Apple iPhones. Va trebui să ai instalată cel puţin versiunea iOS 14.0.
Android Dacă utilizezi un dispozitiv inteligent cu Android, vei avea nevoie de cel puţin versiunea Android 9.0.
Aplicaţia poate fi utilizată şi pe tablete, dar, deoarece este proiectată pentru smartphone-uri, este posibil să nu o poţi vizualiza corect pe o tabletă.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:NA565/02 , NA130/00 , NA462/70 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›