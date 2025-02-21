Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?

Suzetele pentru nou-născuţi Philips Avent sunt cele mai uşoare şi mai mici suzete fără inel pentru a veni în ajutorul bebeluşului nou-născut. Un flux de aer mai mare ajută la prevenirea uscării şi iritării pielii. Suzeta Ultra start este livrată şi cu un toc de sterilizare/transport pentru a o steriliza în cuptorul cu microunde. Suzeta ultra start este disponibilă şi în versiunea Nighttime.