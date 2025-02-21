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Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?

Află modul în care suzetele Philips Avent Ultra start, Ultra soft, Ultra air şi Soothie sunt diferite de suzetele noastre obişnuite.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF075/18 , SCF376/32 , SCF087/18 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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