Care sunt diferenţele dintre suzetele Philips Avent?
Află modul în care suzetele Philips Avent Ultra start, Ultra soft, Ultra air şi Soothie sunt diferite de suzetele noastre obişnuite.
Suzetele pentru nou-născuţi Philips Avent sunt cele mai uşoare şi mai mici suzete fără inel pentru a veni în ajutorul bebeluşului nou-născut. Un flux de aer mai mare ajută la prevenirea uscării şi iritării pielii. Suzeta Ultra start este livrată şi cu un toc de sterilizare/transport pentru a o steriliza în cuptorul cu microunde. Suzeta ultra start este disponibilă şi în versiunea Nighttime.
Suzeta Philips Avent Ultra soft are un disc de protecţie moale şi flexibil pentru a reduce semnele şi iritaţiile pielii. Suzeta Ultra soft este livrată şi cu un toc de sterilizare/transport pentru a o steriliza în cuptorul cu microunde. Suzeta Ultra soft este disponibilă în versiunile de 0-6 luni, 6-18 luni şi peste 18 luni.
Suzeta Philips Avent Ultra air permite un flux de aer mai mare decât alte suzete Philips Avent. Un flux de aer mai mare ajută la prevenirea uscării şi iritării pielii. Suzeta Ultra air este livrată şi cu un toc de sterilizare/transport pentru a o steriliza în cuptorul cu microunde. Suzeta Ultra air este disponibilă în versiunile de noapte, 0-6 luni, 6-18 luni şi peste 18 luni.
Suzetă din silicon dintr-o singură bucată, cu o soluţie cu degete, pentru a ajuta nou-născutul să sugă prin introducerea degetului în tetină. Suzeta Soothie este disponibilă în formă rotundă şi curbată/inimă.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:SCF075/18 , SCF376/32 , SCF087/18 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›