Asistenţă Philips Cum trebuie să curăţ filtrul aparatului PowerPro Aqua?

Poţi curăţa filtrul aspiratorului Philips PowerPro Aqua în următorul mod:

Scoate filtrul Spală-l uşor cu apă curată Stoarce apa în exces Lasă-l să se usuce timp de 24 de ore Pune filtrul înapoi în aspirator

Vizionează videoclipul de mai jos pentru a vedea cum se face acest lucru: