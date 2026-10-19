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Cum trebuie să curăţ filtrul aparatului PowerPro Aqua?

Poţi curăţa filtrul aspiratorului Philips PowerPro Aqua în următorul mod:

  1. Scoate filtrul
  2. Spală-l uşor cu apă curată
  3. Stoarce apa în exces
  4. Lasă-l să se usuce timp de 24 de ore
  5. Pune filtrul înapoi în aspirator

Vizionează videoclipul de mai jos pentru a vedea cum se face acest lucru:

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: FC6408/01, FC6409/01, FC6404/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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