Cum prepar paste fără gluten cu maşina de făcut paste Philips?

Dacă intenţionezi să prepari paste fără gluten acasă folosind maşina de făcut paste, îţi recomandăm să foloseşti unul dintre următoarele tipuri de făină:

Amestecată în prealabil

Făină de linte

Făină de mazăre

Făină de năut

Făină de hrişcă

Făină de quinoa

Făină de castane

Făină de orez

: Îţi recomandăm să eviţi făina de nucă de cocos şi făina de migdale.