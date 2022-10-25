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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HR2665/96, HR2482/00, HR2345/19. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot să usuc şi să depozitez pastele preparate cu maşina de făcut paste Philips?
Maşina de făcut paste Philips cântăreşte şi lichidele?
Pot prepara mai multe serii de paste proaspete cu maşina de făcut paste Philips?
Cum arată consistenţa perfectă a aluatului cu maşina de făcut paste Philips
Cum prepar paste fără gluten cu maşina de făcut paste Philips?
Cum trebuie să curăţ maşina de făcut paste Philips?