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Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?

Există trei tipuri diferite de capete de periere Sonicare. Capul de periere care se potriveşte periuţei tale de dinţi depinde de modelul pe care îl deţii.  

  • Capul de periere cu ataşare printr-un clic este capul de periere standard şi este potrivit pentru majoritatea periuţelor noastre de dinţi reîncărcabile Sonicare. 
  • Modelele noastre mai vechi Essence au un cap de periere mai mare, cu ataşare prin înşurubare.
  • Capetele de periere Philips One şi Philips One for Kids sunt compatibile numai cu Philips One şi Philips One for Kids. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9813/92, HX6600/13, HX8410/12. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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