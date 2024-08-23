Asistenţă Philips De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?

Avantajele siliconului în comparaţie cu latexul:

Extrem de transparent, pentru un aspect natural şi igienic

Potrivit pentru persoanele alergice la latex

Cauciucul siliconic este mai durabil decât cauciucul din latex

Rezistent - greu pentru copil să muşte din el

Fără gust şi fără miros, facilitează compatibilitatea alăptării. Latexul miroase şi are gust de cauciuc şi poate face copilul să respingă sânul mamei

Poate fi sterilizat folosind apă clocotită, abur sau prin metoda apei reci

Rezistent la microunde şi lavabil în maşina de spălat vase