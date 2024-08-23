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De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?

Avantajele siliconului în comparaţie cu latexul:

  • Extrem de transparent, pentru un aspect natural şi igienic
  • Potrivit pentru persoanele alergice la latex
  • Cauciucul siliconic este mai durabil decât cauciucul din latex
  • Rezistent - greu pentru copil să muşte din el
  • Fără gust şi fără miros, facilitează compatibilitatea alăptării. Latexul miroase şi are gust de cauciuc şi poate face copilul să respingă sânul mamei
  • Poate fi sterilizat folosind apă clocotită, abur sau prin metoda apei reci
  • Rezistent la microunde şi lavabil în maşina de spălat vase

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF657/27 , SCF091/40 , SCF091/41 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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