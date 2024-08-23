Asistenţă Philips
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Avantajele siliconului în comparaţie cu latexul:
- Extrem de transparent, pentru un aspect natural şi igienic
- Potrivit pentru persoanele alergice la latex
- Cauciucul siliconic este mai durabil decât cauciucul din latex
- Rezistent - greu pentru copil să muşte din el
- Fără gust şi fără miros, facilitează compatibilitatea alăptării. Latexul miroase şi are gust de cauciuc şi poate face copilul să respingă sânul mamei
- Poate fi sterilizat folosind apă clocotită, abur sau prin metoda apei reci
- Rezistent la microunde şi lavabil în maşina de spălat vase
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF657/27 , SCF091/40 , SCF091/41 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›