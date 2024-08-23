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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?

Da, utilizarea produselor Philips Avent decolorate este sigură, cu condiţia ca piesele să fie curate şi în stare bună. Decolorarea este inofensivă şi este adesea rezultatul pătării plasticului de către alimente.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY906/03 , SCF091/45 , SCF087/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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