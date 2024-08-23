Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?

Decolorarea apare de obicei când piesele Philips Avent sunt expuse la alimente care conţin coloranţi care pătează plasticul, precum sosul de roşii şi anumite legume verzi.



Pentru a evita decolorarea, păstrează piesele separate de alimente, recipiente şi alte obiecte care conţin resturi alimentare în timpul curăţării, dezinfectării şi depozitării.



Decolorarea este, de asemenea, cauzată de expunerea la reziduuri de la spălările/curăţările anterioare, agenţi de curăţare specifici, lumina directă a soarelui şi depunerile de calciu din spălarea pieselor în apă dură.



Pentru a evita decolorarea, urmează instrucţiunile de curăţare, dezinfectare şi depozitare recomandate pentru produsul tău Philips Avent.