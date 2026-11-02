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Asistenţă Philips

De ce trebuie să resetez purificatorul de aer/umidificatorul Philips după înlocuirea unui filtru?

Acţiunea de resetare activează numărătoarea inversă pentru filtrele în cauză. În plus, aparatul este echipat cu funcţie de avertizare HealthyAirProtect, care te înştiinţează când filtrul trebuie curăţat (numai filtrul 1) şi înlocuit. Dacă nu resetezi aparatul după înlocuirea unui nou filtru, acesta te va avertiza să înlocuieşti filtrul mult mai devreme decât este cazul. Cu funcţiile de avertizare şi de blocare HealthyAirProtect ale aparatului, filtrele sunt întotdeauna în stare optimă şi poţi să respiri mereu aer sănătos.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: AC4080/10, AC3256/10.

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