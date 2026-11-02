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Acţiunea de resetare activează numărătoarea inversă pentru filtrele în cauză. În plus, aparatul este echipat cu funcţie de avertizare HealthyAirProtect, care te înştiinţează când filtrul trebuie curăţat (numai filtrul 1) şi înlocuit. Dacă nu resetezi aparatul după înlocuirea unui nou filtru, acesta te va avertiza să înlocuieşti filtrul mult mai devreme decât este cazul. Cu funcţiile de avertizare şi de blocare HealthyAirProtect ale aparatului, filtrele sunt întotdeauna în stare optimă şi poţi să respiri mereu aer sănătos.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: AC4080/10, AC3256/10.
De ce trebuie să resetez purificatorul de aer/umidificatorul Philips după înlocuirea unui filtru?
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Culoarea inelului pentru calitatea aerului de pe purificatorul de aer Philips nu se schimbă
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Ce înseamnă indicatorii sau codurile de eroare de pe purificatorul meu de aer Philips?
Trebuie să resetez purificatorul sau umidificatorul de aer Philips după înlocuirea sau curăţarea unui filtru?
Pot curăţa filtrele şi prefiltrul purificatorului de aer Philips?
Cum se depozitează umidificatorul sau purificatorul/umidificatorul combinat Philips