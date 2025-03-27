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Poate bebeluşul meu să se descurce cu un biberon din sticlă Philips Avent?

Nu, biberonul din sticlă trebuie manipulat numai de adulţi. Chiar dacă sticla este rezistentă, s-ar putea sparge din cauza comportamentului natural al sticlei. În plus, sticla ar putea fi pur şi simplu prea grea pentru a fi ţinută de copilul tău. Notă: De aceea, mânerele de antrenament nu se potrivesc la biberonul din sticlă.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCY933/01 , SCY933/02 , SCD879/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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