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Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?

Curăţă regulat aparatul de bărbierit Philips pentru a te asigura că rămâne în cea mai bună stare şi oferă un bărbierit excelent de fiecare dată. Mai jos, vei găsi o explicaţie a modului în care poţi face acest lucru şi poţi găsi instrucţiuni mai detaliate în manualul de utilizare furnizat împreună cu aparatul de bărbierit.

Dacă performanţa aparatului tău de bărbierit Philips a scăzut, consultă secţiunea „Curăţarea temeinică” de mai jos.

Consultă acest videoclip pentru o prezentare generală a informaţiilor conţinute în acest articol. Activează subtitrările pe YouTube pentru a vedea textul video în propria limbă.

Deşi modelele de aparate de bărbierit diferă, tuturor aparatelor de bărbierit Philips li se aplică aceleaşi principii. Citeşte integral informaţiile de mai jos pentru mai multe detalii.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: S6632/14 , XP9400/31 , XP9201/33 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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