Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?

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Curăţă regulat aparatul de bărbierit Philips pentru a te asigura că rămâne în cea mai bună stare şi oferă un bărbierit excelent de fiecare dată. Mai jos, vei găsi o explicaţie a modului în care poţi face acest lucru şi poţi găsi instrucţiuni mai detaliate în manualul de utilizare furnizat împreună cu aparatul de bărbierit.
Dacă performanţa aparatului tău de bărbierit Philips a scăzut, consultă secţiunea „Curăţarea temeinică” de mai jos.
Consultă acest videoclip pentru o prezentare generală a informaţiilor conţinute în acest articol. Activează subtitrările pe YouTube pentru a vedea textul video în propria limbă.
Deşi modelele de aparate de bărbierit diferă, tuturor aparatelor de bărbierit Philips li se aplică aceleaşi principii. Citeşte integral informaţiile de mai jos pentru mai multe detalii.
Pentru a preveni deteriorarea aparatului de bărbierit, înainte de a-l curăţa, verifică întotdeauna dacă este rezistent la apă. Aparatele de bărbierit rezistente la apă au un robinet mic (figura 1) sau un simbol pentru cadă (figura 2) imprimat pe mâner. Dacă dispozitivul are un robinet tăiat (figura 3) imprimat pe mâner, acesta nu trebuie curăţat cu apă.
Înainte de curăţare, deconectează aparatul de bărbierit de la priză.
Philips recomandă curăţarea rapidă a aparatului de bărbierit după fiecare bărbierit, pentru a reduce la minimum acumularea de păr şi resturi în jurul capetelor de bărbierit.
Pentru aparatele de bărbierit rezistente la apă: porneşte aparatul de bărbierit şi clăteşte întreaga unitate de bărbierit (partea superioară a aparatului de bărbierit) sub jet de apă caldă menajeră. Opreşte aparatul de bărbierit.
În funcţie de modelul aparatului de bărbierit, poţi deschide unitatea de bărbierit apăsând butonul de eliberare sau trăgând uşor de partea superioară. Deschiderea îţi permite să clăteşti interiorul unităţii de bărbierit. Lasă totul să se usuce la aer înainte de următorul bărbierit. Ilustraţiile de mai jos demonstrează modul de curăţare a două modele obişnuite de aparate de bărbierit rezistente la apă.
Pentru aparatele de bărbierit pe uscat: Cu aparatul de bărbierit oprit, suflă asupra părţii superioare a unităţii de bărbierit pentru a îndepărta firele de păr şi resturile.
În funcţie de modelul aparatului de bărbierit, poţi deschide unitatea de bărbierit apăsând butonul de eliberare sau trăgând uşor de partea superioară. Deschiderea îţi permite să cureţi interiorul unităţii de bărbierit. Poţi face acest lucru utilizând peria de curăţare furnizată împreună cu aparatul de bărbierit sau o pensulă curată, moale (sau altceva similar).
Dacă ai un sistem SmartClean sau un Quick Clean Pod pentru aparatul de bărbierit Philips, îl poţi utiliza pentru a-l curăţa şi împrospăta după fiecare bărbierit. Utilizarea sistemului de curăţare înlocuieşte paşii de curăţare obişnuiţi menţionaţi în secţiunea de mai sus.
Cu toate acestea, curăţarea temeinică este necesară lunar (consultă detaliile de mai jos).
Philips recomandă curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori performanţa bărbieririi scade.
Pentru a curăţa bine aparatul de bărbierit, va trebui să îndepărtezi capetele de bărbierire.
Mai jos, poţi găsi ilustraţii care arată cum să demontezi şi să cureţi capetele de bărbierire pentru două tipuri obişnuite de aparate de bărbierit Philips. Consultă întrebarea frecventă „Cum îndepărtez capetele de bărbierire ale aparatului meu de bărbierit Philips” sau manualul de utilizare pentru instrucţiuni detaliate despre aparatul tău de bărbierit.
Pentru aparatele de bărbierit rezistente la apă: poţi curăţa separat cuţitele şi apărătorile după îndepărtarea capetelor de bărbierire. Reţine că fiecare cuţit şi apărătoare formează un set unic, deci încearcă să eviţi amestecarea acestora. După curăţare, lasă toate piesele să se usuce la aer înainte de următorul bărbierit.
Pentru aparatele de bărbierit pe uscat: utilizează peria de curăţare furnizată (sau o altă perie moale şi curată) pentru a curăţa capetele de bărbierire după îndepărtarea acestora. Scoate cuţitele din apărătoare şi îndepărtează toate firele de păr vizibile. Reţine că fiecare cuţit şi apărătoare formează un set unic, deci încearcă să eviţi amestecarea acestora.
Dacă aparatul tău de bărbierit Philips are lamă pop-up sau accesorii cu ataşare printr-un clic, cum ar fi un cap pentru bărbieritul de precizie, pentru stilizarea bărbii sau un accesoriu de tuns părul din nas, toate acestea pot fi curăţate sub jet de apă caldă.
Lasă accesoriile să se usuce la aer înainte de a le utiliza din nou.
Sfat: Pentru performanţă optimă, lubrifiază dinţii lamei pop-up cu o picătură de ulei mineral, o dată la şase luni.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: S6632/14 , XP9400/31 , XP9201/33 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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