Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?

Philips recomandă curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori performanţa bărbieririi scade.

Pentru a curăţa bine aparatul de bărbierit, va trebui să îndepărtezi capetele de bărbierire.



Mai jos, poţi găsi ilustraţii care arată cum să demontezi şi să cureţi capetele de bărbierire pentru două tipuri obişnuite de aparate de bărbierit Philips. Consultă întrebarea frecventă „Cum îndepărtez capetele de bărbierire ale aparatului meu de bărbierit Philips” sau manualul de utilizare pentru instrucţiuni detaliate despre aparatul tău de bărbierit.



Pentru aparatele de bărbierit rezistente la apă: poţi curăţa separat cuţitele şi apărătorile după îndepărtarea capetelor de bărbierire. Reţine că fiecare cuţit şi apărătoare formează un set unic, deci încearcă să eviţi amestecarea acestora. După curăţare, lasă toate piesele să se usuce la aer înainte de următorul bărbierit.



Pentru aparatele de bărbierit pe uscat: utilizează peria de curăţare furnizată (sau o altă perie moale şi curată) pentru a curăţa capetele de bărbierire după îndepărtarea acestora. Scoate cuţitele din apărătoare şi îndepărtează toate firele de păr vizibile. Reţine că fiecare cuţit şi apărătoare formează un set unic, deci încearcă să eviţi amestecarea acestora.