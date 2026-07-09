Asistenţă Philips Ce face funcţia IONICĂ de pe aparatul meu de coafat Philips?

Activarea funcţiei IONICE de pe aparatul de coafat sau placa de îndreptat părul Philips generează ioni negativi care neutralizează ionii pozitivi din atmosferă. Acest proces de neutralizare închide cuticulele părului şi ajută la reducerea încreţirii şi a electrizării părului. Ca rezultat, veţi obţine un păr drept, neted şi strălucitor.