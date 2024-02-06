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Aparatul meu de coafat Philips nu conţine azbest?

Philips se angajează să protejeze mediul și sănătatea utilizatorilor noștri. Din acest motiv, toate produsele Philips pentru îngrijirea părului nu conțin azbest.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BHB968/00 , BHD837/10 , BHD321/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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